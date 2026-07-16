Quasi 4 bambini su 10 alle elementari non raggiungono il livello base in matematica

Da dayitalianews.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quasi il 40% dei bambini alle elementari non raggiunge il livello base in matematica, secondo i dati Invalsi. Le rilevazioni più recenti evidenziano un peggioramento delle competenze matematiche degli studenti.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS I dati Invalsi evidenziano un peggioramento delle competenze. Le più recenti rilevazioni Invalsi mostrano un quadro preoccupante per quanto riguarda le competenze matematiche degli alunni della scuola primaria. Circa il 40% degli studenti delle elementari non riesce a raggiungere il livello minimo di preparazione in matematica, segnalando un ulteriore peggioramento rispetto agli anni precedenti. Secondo i dati, solo poco più del 60% degli alunni di seconda e quinta elementare possiede competenze considerate almeno sufficienti. Il risultato rappresenta una diminuzione di circa tre punti percentuali rispetto all’ultima rilevazione effettuata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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