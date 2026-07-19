Pronostico Orgryte-Djurgarden | non succede dal 2023

Orgryte-Djurgarden è una partita valida per la tredicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico Non succede dal 2003. L’Orgryte, squadra che occupa la penultima posizione in classifica, non vince da tre anni contro il Djurgarden. Quinto, adesso, non distante dal secondo posto – distante quattro punti – ma molto lontano dal primo posto. Ma ci sono anche delle partite in meno che gli ospiti hanno da recuperare. Pronostico Orgryte-Djurgarden: non succede dal 2003 (Profilo Instagram Djurgarden) – Ilveggente.it Evidente, ovviamente, che si lotta per obiettivi diversi e per delle situazioni di classifica diverse. Così com’è abbastanza evidente, tra le altre cose, il valore diverso di queste due formazioni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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