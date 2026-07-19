Pronostico Orgryte-Djurgarden | non succede dal 2023
L’ultima vittoria dell’Orgryte contro il Djurgarden risale al 2003, una vittoria che non si ripete dal 2023. La squadra di casa, attualmente in penultima posizione, non ha conquistato punti contro il Djurgarden da tre anni. La partita, valida per la tredicesima giornata del campionato svedese, rappresenta un’occasione per l’Orgryte di interrompere una lunga serie negativa contro la formazione avversaria.
Orgryte-Djurgarden è una partita valida per la tredicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico Non succede dal 2003. L’Orgryte, squadra che occupa la penultima posizione in classifica, non vince da tre anni contro il Djurgarden. Quinto, adesso, non distante dal secondo posto – distante quattro punti – ma molto lontano dal primo posto. Ma ci sono anche delle partite in meno che gli ospiti hanno da recuperare. Pronostico Orgryte-Djurgarden: non succede dal 2003 (Profilo Instagram Djurgarden) – Ilveggente.it Evidente, ovviamente, che si lotta per obiettivi diversi e per delle situazioni di classifica diverse. Così com’è abbastanza evidente, tra le altre cose, il valore diverso di queste due formazioni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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