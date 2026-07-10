Sabato alle 17:30 si gioca la partita tra Orgryte e Hacken, valida per la dodicesima giornata dell’Allsvenskan. La sfida si svolge allo stadio di Orgryte, con le due squadre pronte a scendere in campo. Non ci sono cambiamenti annunciati nelle formazioni ufficiali e la partita sarà visibile in diretta tv e streaming. Nessuna delle due compagini ha annunciato sostituzioni importanti o infortuni che possano influenzare l’andamento del match.

Orgryte-Hacken è un match della dodicesima giornata dell’Allsvenskan e si gioca sabato alle 17:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. La sosta per il Mondiale non sembra aver fatto bene all’ Hacken, che lunedì scorso ha incassato la sua prima sconfitta in campionato, vedendo sgretolarsi un’imbattibilità che andava avanti da aprile. Apparsi un po’ arrugginiti, gli uomini di Jens Gustafsson sono crollati in casa contro il Djurgarden, palesando i soliti limiti difensivi. La porta giallonera, infatti, è rimasta inviolata soltanto una volta nelle ultime 9 giornate e con 18 gol subiti l’Hacken ha adesso la difesa più battuta tra le prime nove della classifica dell’Allsvenskan. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Orgryte-Hacken: a caccia di riscatto contro il fanalino di coda

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