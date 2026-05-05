Pronostico Juventus U23-Pianese | non c’è due senza tre

Da ilveggente.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima giornata dei playoff di Serie C, la Juventus U23 affronterà la Pianese in una partita che segna l’inizio delle sfide a eliminazione diretta. La squadra bianconera ha concluso la stagione con otto risultati utili consecutivi, consolidando un buon momento di forma. La partita sarà trasmessa su piattaforme dedicate e rappresenta un primo passo importante nel percorso verso la fase successiva del torneo.

Juventus U23-Pianese è una una partita del primo turno dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla Sono otto i risultato utili di fila che la Juventus U23 ha piazzato nel finale di annata. Un momento di forma importante per i bianconeri che ospitano la Pianese in questi playoff sapendo di avere anche la possibilità di giocare per il doppio risultato. (Profilo Instagram Pianese) – Ilveggente.it Nella storia, tra queste due squadre, ci sono stati quattro scontri diretti: nei primi due, e sempre per uno a zero, ha vinto la Juventus. Negli ultimi due, quelli andati appunto in scena in questa annata, in entrambe le occasioni la partita è finita zero a zero.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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