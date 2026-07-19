Pronostico Fenerbahçe-Gornik Zabrze | il divario è enorme dopo gli ultimi colpi

Da ilveggente.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il match tra Fenerbahçe e Gornik Zabrze si disputa martedì alle 20:00, valido per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27. La squadra turca ha rafforzato la rosa con nuovi acquisti, mentre gli ospiti hanno subito alcune uscite. Le formazioni probabili sono state annunciate e si attende un predominio della squadra di casa, considerando la differenza di livello tra le due compagini. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming.

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Fenerbahçe-Gornik Zabrze è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca martedì alle 20:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Il Fenerbahçe nell’ultima Super Lig turca si è dovuto nuovamente accontentare della seconda piazza, chiudendo a -3 dai rivali storici del Galatasaray e prolungando l’astinenza: sono dodici anni che i Sar? Kanaryalar  non riescono a vincere il campionato e a spodestare gli odiatissimi cugini. Questo significa che, anche quest’anno, i gialloblù dovranno passare dai preliminari per accedere alla League Phase di... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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