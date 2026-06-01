Pronostico Turchia-Macedonia del Nord | il divario è enorme

Notizia in breve

La partita tra Turchia e Macedonia del Nord si giocherà come amichevole internazionale in preparazione ai Mondiali. La Turchia, allenata da Vincenzo Montella, si presenta con una squadra forte, mentre la Macedonia del Nord affronta l'incontro con molte meno possibilità di vittoria. La gara si svolgerà in un impianto ancora da definire, e sarà trasmessa su canali sportivi dedicati. Il divario tra le due selezioni è evidente, con la Turchia favorita per il risultato finale.