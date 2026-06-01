Pronostico Turchia-Macedonia del Nord | il divario è enorme
La partita tra Turchia e Macedonia del Nord si giocherà come amichevole internazionale in preparazione ai Mondiali. La Turchia, allenata da Vincenzo Montella, si presenta con una squadra forte, mentre la Macedonia del Nord affronta l'incontro con molte meno possibilità di vittoria. La gara si svolgerà in un impianto ancora da definire, e sarà trasmessa su canali sportivi dedicati. Il divario tra le due selezioni è evidente, con la Turchia favorita per il risultato finale.
Turchia-Macedonia del Nord è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla La Turchia di Vincenzo Montella sogna. Dopo aver centrato la qualificazione al Mondiale i turchi possono essere la mina vagante del torneo soprattutto se dovessero avere tutti gli uomini in forma. Di gente con qualità tecniche importanti ce n’è parecchia. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Anche se nell’amichevole contro la Macedonia del Nord, l’ultima prima della partenza alla volta degli Stati Uniti, mancherà Calhanoglu, fermato da un problema fisico. Ma in questo caso non c’è preoccupazione, chi prenderà il suo posto sa benissimo che è solo per questo match. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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