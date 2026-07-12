dalla prima alla terza ecco gli ultimi colpi

Notizia in breve

Le società sportive di Prato e provincia stanno ultimando le operazioni di mercato, con alcune già pronte ad esordire in coppa e campionato. Sono in corso trattative per definire gli acquisti e le cessioni in vista delle prossime partite. Le rose delle squadre sono in fase di completamento e si stanno sistemando gli ultimi dettagli per consegnare le formazioni ai tecnici. Le attività di mercato sono concentrate sulle operazioni di entrata e uscita di giocatori.