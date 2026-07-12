Dalla Prima alla Terza Ecco gli ultimi colpi
Le società sportive di Prato e provincia stanno ultimando le operazioni di mercato, con alcune già pronte ad esordire in coppa e campionato. Sono in corso trattative per definire gli acquisti e le cessioni in vista delle prossime partite. Le rose delle squadre sono in fase di completamento e si stanno sistemando gli ultimi dettagli per consegnare le formazioni ai tecnici. Le attività di mercato sono concentrate sulle operazioni di entrata e uscita di giocatori.
In attesa di esordire in coppa (prima) ed in campionato (poi) le varie società di Prato e provincia sono al lavoro per completare le ultime operazioni in entrata ed in uscita in chiave mercato, per consegnare ai rispettivi tecnici le rose al completo. In Prima Categoria, il Tavola ha rinforzato il reparto offensivo con Giulio Tani (ex Virtus Comeana) Davide Cherubini (arrivato dal Maliseti Seano) Matteo Masetti (ex Albacarraia) ed Edoardo Nuti, proveniente dalla Pietà. In Seconda Categoria, tris di nuovi innesti per il Maliseti Seano: si tratta dell’attaccante Lorenzo Ferraro, proveniente dal Chiesanuova (che ha confermato a sua volta Albert Shehaj come allenatore) del portiere Ivan Ciuffatelli e dell’esterno Simone Ferragina (entrambi attivati dal San Niccolò). 🔗 Leggi su Lanazione.it
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