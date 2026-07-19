Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.927 per la benzina, 2.062 per il diesel, 0.776 per il gpl, 1.582 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 19 luglio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.048 Benzina SELF 1.922 GPL SERVITO 0.771 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Prezzo dei carburanti, benzina a 1.927, diesel a 2.062. La provincia più cara è Bolzano

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