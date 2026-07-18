Il caso di femminicidio di Giulia Cecchettin è stato trasformato in un film intitolato 'Se domani non torno'. Durante un evento al Giffoni, il padre della vittima ha commentato che il film potrebbe contribuire a salvare vite, evidenziando il percorso affrontato dalla famiglia prima e dopo la tragedia. La produzione si concentra sul racconto della vicenda e sulle conseguenze di questa vicenda, senza focalizzarsi esclusivamente sull’evento drammatico.

Il caso di femminicidio di Giulia Cecchettin diventa un film. Non la morte, ma l’intero percorso vissuto dalla famiglia con Giulia e il dopo la tragedia. Si vuole raccontare molto di più che la morte con “Se domani non torno”, diretto da Paola Randi e ispirato al libro “Cara Giulia” scritto dal padre della 22enne. Gino, alla presentazione del film al Giffoni, spiega il perché del film, ovvero perché “può diventare una storia che forse arriva in tempo, arriva per aiutare qualcuno o qualcuna a riconoscere quel segnale“. “Se domani non torno” “Se domani non torno” è un film dedicato a Giulia Cecchettin, alla sua persona e alla famiglia che si è... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Il caso Giulia Cecchettin diventa il film 'Se domani non torno', il padre al Giffoni: "Potrà salvare vite"

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