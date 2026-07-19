Premio La Prima Pagina Protagonista 2027 | annunciati Pino Livadoti Lucio Di Mauro e Rino Logiacco Il riconoscimento ai founder del quotidiano

Notizia in breve

Il gruppo editoriale ha comunicato che il Premio “La Prima Pagina Protagonista 2027” sarà assegnato a tre figure chiave del quotidiano, riconoscendo il loro contributo alla nascita e crescita della testata. I premiati sono Pino Livadoti, Lucio Di Mauro e Rino Logiacco. La decisione è stata ufficializzata dalla direzione del gruppo, che ha evidenziato il ruolo dei tre nel consolidamento dell’attività giornalistica e nello sviluppo della testata nel tempo.