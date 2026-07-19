Premio La Prima Pagina Protagonista 2027 | annunciati Pino Livadoti Lucio Di Mauro e Rino Logiacco Il riconoscimento ai founder del quotidiano
Il gruppo editoriale ha comunicato che il Premio “La Prima Pagina Protagonista 2027” sarà assegnato a tre figure chiave del quotidiano, riconoscendo il loro contributo alla nascita e crescita della testata. I premiati sono Pino Livadoti, Lucio Di Mauro e Rino Logiacco. La decisione è stata ufficializzata dalla direzione del gruppo, che ha evidenziato il ruolo dei tre nel consolidamento dell’attività giornalistica e nello sviluppo della testata nel tempo.
La Direzione del gruppo editoriale La Prima Pagina annuncia ufficialmente che il Premio “La Prima Pagina Protagonista 2027” sarà conferito a Pino Livadoti, Lucio Di Mauro e Rino Logiacco, tre figure che hanno contribuito in maniera determinante alla nascita e allo sviluppo del quotidiano La Prima Pagina. La notizia viene ufficializzata oggi, con un anno di anticipo rispetto alla cerimonia di consegna, a sottolineare il valore storico e simbolico del riconoscimento. Il premio sarà assegnato nel corso di una diretta live su Fast News Platform il 26 dicembre 2027 alle ore 19:00 (Ora dell’Europa Centrale), confermando la formula che caratterizza il Premio “La Prima Pagina Protagonista”: un appuntamento pubblico, internazionale e trasmesso in diretta per coinvolgere lettori, collaboratori e comunità italiane nel mondo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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