L’olio agrigentino protagonista al premio Ercole Olivario | riconoscimento all’azienda Francesco Di Mino

L'olio proveniente dalla zona agrigentina ha ricevuto attenzione durante la tappa siciliana del premio nazionale Ercole Olivario, che si è svolta presso la sede della Camera di commercio di Trapani. La manifestazione fa parte di un progetto chiamato “Viaggio in Italia” ed è dedicata alle eccellenze olearie del Paese. Tra le aziende premiate figura anche quella di Francesco Di Mino, con un riconoscimento legato alla produzione di olio extravergine.

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