L’olio agrigentino protagonista al premio Ercole Olivario | riconoscimento all’azienda Francesco Di Mino
L'olio proveniente dalla zona agrigentina ha ricevuto attenzione durante la tappa siciliana del premio nazionale Ercole Olivario, che si è svolta presso la sede della Camera di commercio di Trapani. La manifestazione fa parte di un progetto chiamato “Viaggio in Italia” ed è dedicata alle eccellenze olearie del Paese. Tra le aziende premiate figura anche quella di Francesco Di Mino, con un riconoscimento legato alla produzione di olio extravergine.
C’è anche il territorio agrigentino tra i protagonisti della tappa siciliana del premio nazionale Ercole Olivario, ospitata nella sede della Camera di commercio di Trapani nell’ambito del “Viaggio in Italia” dedicato alle eccellenze olearie del Paese.Nel corso della cerimonia di proclamazione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie correlate
Un olio di Casoli tra i finalisti per il premio Ercole Olivario 2026La selezione regionale rappresenta un passaggio fondamentale per individuare gli oli che rappresenteranno l’Abruzzo alla finale nazionale dell’Ercole...
Olio d'eccellenza, la Ciociaria brilla alle selezioni regionali per l'Ercole OlivarioServiva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? La rincorsa alla massima qualità è l'unica strada percorribile...
L’olio agrigentino protagonista al premio Ercole Olivario: riconoscimento all’azienda Francesco Di MinoLa cerimonia si è svolta a Trapani durante la tappa siciliana del Viaggio in Italia dedicato alle eccellenze del territorio ... agrigentonotizie.it
Ercole Oliverio, l’azienda agrigentina Francesco Di Mino premiata tra le finaliste della SiciliaIl premio rappresenta un importante attestato di qualità e valorizza il lavoro delle imprese siciliane impegnate nella produzione di olio extravergine d’oliva d’eccellenza ... grandangoloagrigento.it