Doppio canale e parità di trattamento per i precari Anief rilancia | Assunzioni da GPS e stessi diritti nel contratto

Doppio canale di reclutamento per legge e parità di trattamento per contratto. Sono questi i due pilastri della battaglia che Anief rilancia contro la precarietà nella scuola, con l’obiettivo dichiarato di tutelare il personale supplente, evitare nuove sanzioni europee a carico dello Stato italiano e ridurre il contenzioso davanti ai giudici del lavoro. Il sindacato richiama una lunga stagione di pronunce giurisprudenziali. A partire dalla sentenza della Corte di Giustizia europea nel caso Mascolo del 2014, passando per la Consulta nel 2016, fino alla Cassazione, che con la sentenza n. 335522016 ha affrontato il tema dell’abuso dei contratti a termine nella scuola. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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