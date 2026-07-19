Prato il primo test verità Mediana senza Fiorini

L’attesa è finita. Oggi va in scena la prima amichevole dell’ Ac Prato. Allo stadio comunale di Sestola, dove i biancazzurri sono in ritiro da mercoledì, si gioca dalle 17 (ingresso gratuito) il test match con la Polisportiva Nonantola, formazione modenese che nella prossima stagione disputerà il campionato di Prima Categoria. I rossoblù, guidati da mister Vincenzo Conte, metteranno quindi alla prova la compagine laniera dopo la prima settimana di lavoro. C’è grande curiosità ovviamente per vedere all’opera Risaliti e compagni, e in particolare i nuovi rinforzi. Fari puntati sopratutto su bomber Edoardo Marzierli, il grande colpo di mercato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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