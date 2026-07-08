Risaliti e Fiorini | certezze Prato seconda maglia top

Il Prato ha confermato ufficialmente la permanenza di Risaliti e Fiorini, dopo aver annunciato già in precedenza la loro riconferma tramite il direttore sportivo. La società ha comunicato sui propri canali social anche il ritorno di altri due giocatori, rafforzando la rosa per la prossima stagione. La notizia riguarda anche la seconda maglia del club, che si considera di livello superiore. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui nomi degli altri tesserati o sulle strategie future.

La loro conferma era stata già annunciata pubblicamente nei giorni scorsi dal direttore sportivo Gianluca Berti. Ma ieri il Prato ha voluto ufficializzare anche attraverso i propri canali social le permanenze di altri due importanti tasselli. Parliamo di Giacomo Risaliti e di Mattia Fiorini, che vestiranno la casacca biancazzurra almeno per un’altra stagione. Per loro infatti è scattato il rinnovo automatico del contratto fino al 30 giugno 2027. Il capitano viene da un’annata nella quale ha collezionato 34 presenze, risultando fra i calciatori più utilizzati prima da Simone Venturi e poi da Alessandro Dal Canto. Il difensore classe ‘95, pratese doc, è andato a segno anche in due circostanze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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