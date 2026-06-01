Il jet X-59 della NASA pronto per il primo volo supersonico senza boato | a giugno il test decisivo

Il velivolo sperimentale X-59 della NASA supererà per la prima volta la velocità del suono nei test di giugno, tappa cruciale del programma per il volo senza boom sonico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

My Secret Billionaire | ROMANTIC COMEDY | Full Movie in English

Notizie e thread social correlati

Top Gun, Tom Cruise si è vomitato addosso dopo il primo volo in jet: "Lo ha adorato"Durante le riprese di Top Gun, Tom Cruise ha vissuto un episodio insolito: si è vomitato addosso dopo il primo volo in jet.

Paura allo show aereo: due jet della Marina da 67 milioni si scontrano in volo, poi il miracoloDurante uno spettacolo aereo presso la base aerea di Mountain Home, nell’Idaho occidentale, due jet della Marina degli Stati Uniti si sono scontrati...