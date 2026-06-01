Il jet X-59 della NASA pronto per il primo volo supersonico senza boato | a giugno il test decisivo

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A giugno, il jet X-59 della NASA effettuerà il primo volo supersonico senza produrre il tipico boato. Si tratta di un test fondamentale nel progetto per eliminare il rumore associato ai voli a velocità superiori a quella del suono. Il velivolo sperimentale è stato preparato per raggiungere questa soglia, segnando un passo importante nel programma di sviluppo. La prova rappresenta una fase chiave per verificare le capacità del velivolo di volare oltre la barriera del suono senza disturbare il territorio sottostante.

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Il velivolo sperimentale X-59 della NASA supererà per la prima volta la velocità del suono nei test di giugno, tappa cruciale del programma per il volo senza boom sonico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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