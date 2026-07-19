policardi prodigio del wingfoil vola

Un ragazzo di 14 anni ha partecipato alla Coppa del Mondo di Wingfoil Racing 2026. Originario di Roncofreddo, si è distinto nelle competizioni internazionali di wingfoil, attirando l’attenzione nel panorama sportivo. La sua presenza nella gara ha confermato il suo ruolo come giovane talento emergente in questa disciplina. La competizione si è svolta nel corso del 2026, coinvolgendo diversi atleti provenienti da vari paesi.

Mirco Policardi, 14 anni, protagonista alla Coppa del Mondo di Wingfoil Racing 2026. Il giovane di Roncofreddo continua a far parlare di sé nel panorama del wingfoil italiano e internazionale. Ha preso parte alla Coppa del Mondo di Wingfoil Racing 2026 nelle acque di Gizzeria, in Calabria. Per Mirco, nato nel 2012 e già protagonista nelle competizioni nazionali, la partecipazione a un evento di questo livello rappresentava una sfida importante. E il giovane talento non ha deluso le aspettative: oltre a conquistare il primo posto nella categoria Under 15, ha compiuto un’impresa ancora più significativa ottenendo uno splendido secondo posto nella categoria Under 17, confrontandosi con atleti più grandi ed esperti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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