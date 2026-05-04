A Gizzeria si è appena conclusa una competizione di wingfoil, con il vento di maestrale che ha raggiunto i 30 nodi. Tra i partecipanti, Cappuzzo si è distinto nella categoria maschile, conquistando il primo posto. Nella gara femminile, i primi tre atleti sono stati premiati come vincitrici, con un totale di 30 donne che hanno preso parte alla prova. La manifestazione ha visto una forte partecipazione di sportivi provenienti da diverse zone.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Cappuzzo a gestire i 30 nodi di maestrale?. Chi sono le vincitrici della categoria femminile tra i 30 atleti?. Perché l'organizzazione ha dovuto cambiare il posizionamento del campo di gara?. Quali grandi eventi mondiali trasformeranno Gizzeria in un polo internazionale?.? In Breve Podio maschile vede Michele Capitani secondo ed Ernesto De Amicis terzo.. Maddalena Spanu vince categoria femminile davanti a Lara Talarico e Charlotte Baruzzi.. Workshop Associazione Mare Pulito Bruno Giordano dedicato alla tutela degli ecosistemi marini.. Luglio ospiterà Campionato Europeo Giovanile e Coppa del Mondo di Wingfoil Racing.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wingfoil a Gizzeria: Cappuzzo trionfa tra i 30 nodi di maestrale

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