Fabrizio Romano conferma l’interesse del Liverpool per il prodigio del Manchester City Xavier Parker

Da justcalcio.com 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Liverpool mostra interesse per Xavier Parker, giovane talento del Manchester City. I Citizens stanno lavorando intensamente per trattenere il giocatore, considerato un prodigio. La trattativa tra i due club è in corso, ma nessuna ufficialità è stata ancora comunicata. Romano ha confermato la volontà dei Reds di portare il talento in Premier League. Nessuna informazione sulle tempistiche o eventuali offerte.

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Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Liverpool è ansioso di ingaggiare il prodigio del Manchester City Xavier Parker, ma i Citizens stanno lavorando incredibilmente duramente per mantenere la loro prospettiva giovanile d’élite. Un importante tiro alla fune tra le accademie è scoppiato mentre il contratto del prestigioso adolescente volge alle ultime settimane, scatenando un’intensa battaglia tra due dei più grandi pesi massimi del calcio inglese. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Fabrizio Romano sull’interesse del Liverpool per Xavier Parker. L’esperto di trasferimenti Fabrizio Romano riferisce che il Manchester City sta lavorando attivamente dietro le quinte per garantire un nuovo accordo per il prodigio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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