Il Liverpool mostra interesse per Xavier Parker, giovane talento del Manchester City. I Citizens stanno lavorando intensamente per trattenere il giocatore, considerato un prodigio. La trattativa tra i due club è in corso, ma nessuna ufficialità è stata ancora comunicata. Romano ha confermato la volontà dei Reds di portare il talento in Premier League. Nessuna informazione sulle tempistiche o eventuali offerte.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Liverpool è ansioso di ingaggiare il prodigio del Manchester City Xavier Parker, ma i Citizens stanno lavorando incredibilmente duramente per mantenere la loro prospettiva giovanile d’élite. Un importante tiro alla fune tra le accademie è scoppiato mentre il contratto del prestigioso adolescente volge alle ultime settimane, scatenando un’intensa battaglia tra due dei più grandi pesi massimi del calcio inglese. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Fabrizio Romano sull’interesse del Liverpool per Xavier Parker. L’esperto di trasferimenti Fabrizio Romano riferisce che il Manchester City sta lavorando attivamente dietro le quinte per garantire un nuovo accordo per il prodigio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Fabrizio Romano conferma l’interesse del Liverpool per il prodigio del Manchester City Xavier Parker

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fabrizio Romano CONFIRMS MASSIVE Liverpool Transfer TWIST!

Notizie e thread social correlati

Longoni, Manchester City o PSG? Fabrizio Romano: “Ecco la verità”Il portiere classe 2008 Alessandro Longoni sta per lasciare il Milan a parametro zero.

Akanji Inter, Fabrizio Romano conferma le voci sul riscatto: l’ex City pilastro della difesa di ChivuFabrizio Romano ha confermato che l’Inter eserciterà l’obbligo di riscatto per il difensore svizzero, ex City, nel caso in cui la squadra vinca lo...

Temi più discussi: Juventus - doppio colpo in attacco: Sørloth e Kolo Muani nel mirino, l’annuncio di Fabrizio Romano -; Romano – Mercato Inter: cosa succede ora per Calhanoglu, Curtis Jones e Solet; RINNOVO SPINAZZOLA, ROMANO CONFERMA: STRETTA DI MANO TRA LE PARTI, FIRMERÀ UN BIENNALE; Kolo Muani alla Juve, Romano conferma: Apertura totale, anche se era ferito.

IL NAPOLI RIPARTE DA MASSIMILIANO ALLEGRI ? Arriva anche la conferma di Fabrizio Romano, il mister livornese sarà il successore di Antonio Conte #Allegri #Napoli #Inter #SpazioInter x.com

Fabrizio Romano: L'annuncio di Florentino Pérez. No, non è Enzo Fernandez. Il messaggio è di tenere d'occhio il PSG. reddit

Romano: 'L'Inter vuole sostituire Frattesi con Jones, la Juve non si è mossa per Icardi'Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato di calciomercato e partendo dall' Inter ha detto: Molti mi stanno domandando se Curtis Jones sia un nome ancora accostabile all'Inter e lo capisco, visto che ... it.blastingnews.com

Romano: Alisson incedibile per il Liverpool in estateFabrizio Romano conferma che il Liverpool non intende cambiare posizione su Alisson nonostante il cambio in panchina. Il portiere brasiliano resta considerato intoccabile dal club inglese. tuttojuve.com