Durante la notte, i due leader del Tour de France sono stati sottoposti a controlli antidoping a sorpresa prima della tappa di montagna nelle Alpi. I corridori hanno riferito di essere stati svegliati improvvisamente e di aver trovato la procedura come uno choc. Entrambi hanno criticato l’accaduto, definendolo una mancanza di rispetto. Le operazioni sono state effettuate nel cuore della notte, senza preavviso, e hanno coinvolto i due atleti in prossimità dell’inizio della tappa.

Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, i primi due della classifica generale del Tour de France, sono stati svegliati nel cuore della scorsa notte per un controllo antidoping a sorpresa prima della prima tappa di montagna sulle Alpi, come hanno raccontato i due corridori. Alla partenza della 15esima tappa a Champagnole, il detentore della maglia gialla – negli ultimi giorni parecchio criticato – e il suo rivale più vicino hanno confermato nella zona mista l’informazione pubblicata dal quotidiano Le Parisien, secondo cui erano stati svegliati rispettivamente alle 5 e alle 2 del mattino. “Ho dormito solo quattro ore la scorsa notte – ha spiegato Pogacar -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Polemiche al Tour: controlli antidoping in piena notte per Pogacar e Vingegaard. “È stato uno choc”; “Totale mancanza di rispetto”

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