Martinelli | Vingegaard vincerà in carrozza il Giro d'Italia ma non chiedetegli di fare il Pogacar

Dopo una settimana di gara al Giro d’Italia, abbiamo intervistato Beppe Martinelli per conoscere le sue impressioni. Ha commentato che il corridore in testa, Jonas Vingegaard, sembra destinato a vincere facilmente, ma ha anche affermato di non condividere le critiche rivolte a lui. Martinelli ha sottolineato che il leader ha dimostrato di essere superiore agli avversari, senza però fare riferimenti specifici ai dettagli delle competizioni o alle caratteristiche dei rivali.

Dopo una settimana di Giro d'Italia abbiamo chiesto a Beppe Martinelli quali siano le sue impressioni: "Jonas non ha rivali, ma non accetto le critiche che gli rivolgono. Ha sempre corso così, e vinto così, senza fronzoli" ha sottolineato in esclusiva a Fanpage. "E dopo la crono, andrà in carrozza a Roma". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Vingegaard vuole il Giro ad ogni costo: “La Tripla Corona prima di Pogacar. E lo batterò di nuovo”

Martinelli: “Milano-Sanremo ossessione di Pogacar, attaccherà sulla Cipressa. Ma vince Van der Poel”E' il giorno della Milano-Sanremo 2026, è il giorno della verità, è il giorno di un nuovo capitolo della sfida tra Tadej Pogacar e Mathieu Van der...

Martinelli: Vingegaard vincerà in carrozza il Giro d’Italia, ma non chiedetegli di fare il PogacarDopo una settimana di Giro d'Italia abbiamo chiesto a Beppe Martinelli quali siano le sue impressioni: Jonas non ha rivali, ma non accetto le critiche ... fanpage.it

Giuseppe Martinelli: Pellizzari deve ricordarsi chi è Vingegaard e avere pazienza. Gall era il più brillante nel finaleGiuseppe Martinelli è stato l'ospite della puntata odierna di Bike Today, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il dirigente sportivo ed ex ciclista ... oasport.it