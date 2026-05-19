Martinelli | Vingegaard vincerà in carrozza il Giro d'Italia ma non chiedetegli di fare il Pogacar

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una settimana di gara al Giro d’Italia, abbiamo intervistato Beppe Martinelli per conoscere le sue impressioni. Ha commentato che il corridore in testa, Jonas Vingegaard, sembra destinato a vincere facilmente, ma ha anche affermato di non condividere le critiche rivolte a lui. Martinelli ha sottolineato che il leader ha dimostrato di essere superiore agli avversari, senza però fare riferimenti specifici ai dettagli delle competizioni o alle caratteristiche dei rivali.

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Dopo una settimana di Giro d'Italia abbiamo chiesto a Beppe Martinelli quali siano le sue impressioni: "Jonas non ha rivali, ma non accetto le critiche che gli rivolgono. Ha sempre corso così, e vinto così, senza fronzoli" ha sottolineato in esclusiva a Fanpage. "E dopo la crono, andrà in carrozza a Roma". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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