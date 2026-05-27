Per sfuggire all'arresto si lancia dall'auto della polizia a Borgaro Torinese | Era pieno di sangue

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo si è gettato da un’auto della polizia in corsa sulla tangenziale nord di Torino, a Borgaro Torinese. L’auto, una vettura civetta, stava inseguendo l’uomo quando, nel tentativo di sfuggire, si è lanciato nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trovato l’uomo con evidenti ferite e sangue. Le forze dell’ordine stanno verificando i motivi dell’episodio.

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Paura sulla tangenziale nord di Torino, dove un uomo si è lanciato da un’auto civetta delle forze dell'ordine in corsa nel tentativo di fuggire. È finito sull’asfalto in mezzo al traffico nei pressi di Borgaro Torinese ed è stato portato al Cto in elisoccorso. Un testimone: “Era pieno di sangue, si è buttato dall’auto della polizia”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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