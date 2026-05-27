Per sfuggire all'arresto si lancia dall'auto della polizia a Borgaro Torinese | Era pieno di sangue

Notizia in breve

Un uomo si è gettato da un’auto della polizia in corsa sulla tangenziale nord di Torino, a Borgaro Torinese. L’auto, una vettura civetta, stava inseguendo l’uomo quando, nel tentativo di sfuggire, si è lanciato nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trovato l’uomo con evidenti ferite e sangue. Le forze dell’ordine stanno verificando i motivi dell’episodio.