Piotta, artista noto per il suo ruolo nella scena hip-hop romana degli anni ’90, ha dichiarato che la sua musica va oltre le mode, mescolando elementi di liscio e hip-hop. Il suo nome reale è Tommaso Zanello. Le sue canzoni combinano testi leggeri e un tono divertito sulla città, con attenzione alle trasformazioni della vita urbana.

È stato il protagonista della scena hip-hop romana degli anni ’90, Piotta, nome d’arte di Tommaso Zanello, con le sue rime che mescolavano leggerezza e sguardo divertito sulla città con una forte attenzione verso le trasformazioni della dimensione urbana nella quale vive. Cantante, scrittore, produttore e discografico, passa con disinvoltura dalle colonne sonore, la più nota è quella per la serie tv Suburra ai libri. E se il grande successo è arrivato nel ’99, con Supercafone, ballata irriverente sui modi e atteggiamenti da cartolina folklorica, la sua carriera ha ottenuto il rispetto del versante più rigoroso e anche politico del rap. Come... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piotta tra liscio e hip-hop: "Musica oltre le mode"

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