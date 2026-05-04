Medimex 2026 | Taranto punta sul futuro della musica e dell’Hip Hop

A Taranto si apre una nuova edizione del Medimex 2026, con un focus particolare sul futuro della musica e dell’Hip Hop. Il festival propone il Medimex Hip Hop Lab, un percorso dedicato a giovani artisti che vogliono affinare le proprie competenze e diventare professionisti. Durante l’evento, si svolgeranno masterclass di storytelling e beatmaking, condotte da esperti del settore.

? Cosa scoprirai Come può il Medimex Hip Hop Lab trasformare un talento in professionista?. Chi guiderà le masterclass di storytelling e beatmaking a Taranto?. Quali nuove opportunità offre la Music Factory per i produttori musicali?. Come influenzeranno i nuovi fondi europei il mercato della musica dal vivo?.? In Breve Medimex Hip Hop Lab dal 18 al 20 giugno con Davide Shorty e Murubitu. Gep Caserta e Shablo guidano workshop su calligrafia urbana e beatmaking il 19 e 20 giugno. Medimex Music Factory dal 19 al 21 giugno per autori e produttori musicali. Eugenio Finardi e Michele Riondino partecipano ai panel su pop e industria dello spettacolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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