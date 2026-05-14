Sandro Su e Antares Color | arriva Disco dell’anno tra Hip-Hop e Jazz

Un nuovo album che unisce elementi di hip-hop e jazz è stato annunciato come disco dell’anno. Questo lavoro rappresenta il primo progetto pubblicato dopo dieci anni di assenza, portando avanti una collaborazione tra l’artista e Antares Color. La pubblicazione ha suscitato attenzione nel mondo musicale, lasciando aperte alcune domande su come possa sfidare le classifiche tradizionali e sui motivi del lungo intervallo tra i due album.

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? Domande chiave Come può un disco hip-hop sfidare il concetto di classifica?. Perché sono passati dieci anni tra questo progetto e il precedente?. Chi sono i due artisti scelti per le collaborazioni essenziali?. Come si può accaparrarsi una delle cento copie limitate in vinile?.? In Breve Uscita digitale 15 maggio tramite Aldebaran Records con videoclip di Fulvio Sabia.. Collaborazioni artistiche con Nick C e Toni Zeno su tredici tracce totali.. Preorder vinile limitato a 100 copie numerate dal 22 maggio.. Intervallo di dieci anni tra questo progetto e il lavoro precedente.. Il nuovo progetto discografico di Sandro Su e Antares Color, intitolato Disco dell’anno, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato vinile da venerdì 15 maggio tramite la Aldebaran Records. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sandro Su e Antares Color: arriva Disco dell’anno tra Hip-Hop e Jazz ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Melodie sperimentali, tra jazz, hip hop e funk: al Bonci si apre il tour estivo dei Cmon TigreCon il concerto in programma al Teatro Bonci sabato 9 maggio, Cesena apre il tour estivo di C’mon Tigre, collettivo cosmopolita che ha sviluppato...