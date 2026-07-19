Un temporale con pioggia, grandine e vento forte ha colpito l'Ippodromo Snai La Maura di Milano durante un concerto di Bad Bunny. L’evento è stato interrotto e successivamente annullato, causando un’evacuazione di massa tra il pubblico. Si registrano alcuni feriti tra i presenti. La serata di musica e spettacolo si è conclusa con l’intervento delle autorità e il soccorso alle persone coinvolte.

Doveva essere una serata di musica e spettacolo, ma si è trasformata in un’evacuazione di massa. Il concerto di Bad Bunny all’Ippodromo Snai La Maura di Milano è stato interrotto e definitivamente annullato dopo che un violento temporale, accompagnato da grandine e forti raffiche di vento, ha investito l’area. La perturbazione si è abbattuta sul capoluogo lombardo poco dopo le 21, quando lo show era iniziato da circa mezz’ora. In pochi minuti la pioggia ha lasciato spazio a chicchi di grandine di notevoli dimensioni, rendendo pericolosa la permanenza del pubblico nell’area del concerto. Organizzatori, forze dell’ordine e vigili del fuoco hanno quindi disposto l’evacuazione degli oltre 80mila spettatori presenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Thesocialpost.it - Pioggia e grandine al maxi-concerto in Italia, tutti in fuga: ci sono feriti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CI Siamo ALLAGATE un VIOLENTO NUBIFRAGIO ha COLPITO il VILLAGGIO

Notizie e thread social correlati

Bad Bunny a Milano, concerto interrotto dalla grandine: ci sono feritiIl concerto di Bad Bunny a Milano, svoltosi sabato 18 luglio, è stato interrotto a causa di un temporale con grandine e raffiche di vento.

Grandine sul concerto di Bad Bunny a Milano, ci sono feriti: 80mila evacuatiUna tempesta con grandine e fulmini ha colpito Milano poco dopo le 21, coinvolgendo il concerto di Bad Bunny all'ippodromo La Maura vicino a San Siro.

Temi più discussi: Violento temporale su Milano e hinterland: crollano rami e alberi; Vento, pioggia e grandine: vigili del fuoco al lavoro in tutte le Marche. Danni all'agricoltura e alberi caduti; Maltempo al Nord, oggi possibili temporali estremi e grandine: ecco dove; Milano, forte temporale interrompe il concerto di Bad Bunny, feriti per la grandine.

Un violento temporale con pioggia intensa e grandine ha costretto all'evacuazione circa 80 mila persone presenti al concerto di Bad Bunny, in programma sabato 18 luglio a Milano. I video diffusi sui social mostrano il pubblico mentre cerca riparo con ombrelli x.com

Grandine e caos a Milano: Bad Bunny cancella il concerto, come avere il rimborsoFa molto più fresco di ieri, aveva detto Bad Bunny dal palco, ma non poteva immaginare l'inferno che si sarebbe scatenato di lì a poco. Cosa è succcesso all'Ippodromo La Maura ... iodonna.it

Grandine nella giornata del Redentore, raffiche di vento e alberi caduti nel Trevigiano. Allerta gialla per il maltempoGrandine e maltempo sul Veneto: nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 luglio, pioggia mista a grandine ha colpito il Veneziano proprio nel Redentore, una delle giornate più suggestive ... ilgazzettino.it

Escursionismo solitario nei Bieszczady (13-17 luglio) – Nervoso per i temporali pomeridiani / Cerco consigli reddit