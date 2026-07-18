Una tempesta con grandine e fulmini ha colpito Milano poco dopo le 21, coinvolgendo il concerto di Bad Bunny all'ippodromo La Maura vicino a San Siro. A causa delle condizioni meteo, circa 80.000 persone sono state evacuate dal sito. Sono stati segnalati alcuni feriti tra i presenti. La zona è stata temporaneamente chiusa alle attività, mentre le autorità stanno gestendo le operazioni di sicurezza e soccorso.

La violenta ondata di maltempo con grandine e fulmini che si è abbattuta poco dopo le 21 su Milano ha investito anche il concerto del musicista portoricano Bad Bunny, che si stava esibendo all' ippodromo La Maura, in zona San Siro. Lo show è stato sospeso e i Vigili del Fuoco hanno evacuato le quasi 80mila persone presenti. I feriti e l'evacuazione Diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti in particolare alla testa a causa delle dimensioni della grandine, e sono stati soccorsi dal personale del 118. L'arena è rimasta presidiata dagli organizzatori e dalle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Grandine sul concerto di Bad Bunny a Milano, ci sono feriti: 80mila evacuati

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Interrotto concerto Bad Bunny per temporali a grandine a Milano Luglio 2026

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