Pinarella ecco i vigilanti al centro commerciale
A Pinarella sono stati installati nuovi sistemi di videosorveglianza in piazza della Repubblica. Inoltre, è stato avviato un progetto di vigilanza e prevenzione nel centro commerciale locale, realizzato grazie alla collaborazione tra commercianti e condomini. La responsabile della Pro loco ha annunciato la presenza di telecamere e di vigilanti per aumentare la sicurezza nella zona.
Novità in vista sul fronte della sicurezza a Pinarella. La responsabile della Pro loco della località, Ilenia Manganelli, sottolinea "la presenza di telecamere installate in piazza della Repubblica, e il progetto di vigilanza e prevenzione promosso dal centro commerciale di Pinarella, nato dalla collaborazione tra commercianti e condomini. L’iniziativa prevede la presenza, in alcune serate del fine settimana, di personale di vigilanza privata, nelle ore notturne, con pattugliamenti a piedi nelle vie commerciali, nelle piazze e nelle aree più frequentate. Il servizio svolge una funzione di presidio, osservazione e segnalazione tempestiva alle forze dell’ordine, contribuendo a prevenire episodi di vandalismo, danneggiamenti e comportamenti che possono compromettere la tranquillità del paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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