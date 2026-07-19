pinarella ecco i vigilanti al centro commerciale

Notizia in breve

A Pinarella sono stati installati nuovi sistemi di videosorveglianza in piazza della Repubblica. Inoltre, è stato avviato un progetto di vigilanza e prevenzione nel centro commerciale locale, realizzato grazie alla collaborazione tra commercianti e condomini. La responsabile della Pro loco ha annunciato la presenza di telecamere e di vigilanti per aumentare la sicurezza nella zona.