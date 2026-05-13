Al centro commerciale Le Brentelle apre anche Terranova | ecco l' inaugurazione

Da padovaoggi.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La settimana scorsa si è svolta l’inaugurazione di Terranova presso il centro commerciale Le Brentelle, a Sarmeola di Rubano, vicino a Padova. L’apertura si aggiunge a quella di dm-drogerie markt, che ha aperto i suoi punti vendita poco prima. Questi eventi hanno segnato il completamento di una fase di rinnovamento dell’ingresso 4 del centro commerciale, che ha visto anche altri negozi modificare la propria presenza negli ultimi mesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La scorsa settimana l’apertura di dm-drogerie markt ha dato il via, con grande successo, agli ultimi passaggi per dare un nuovo volto all’ingresso 4 del centro commerciale Le Brentelle di Sarmeola di Rubano, alle porte della città di Padova, teatro nei mesi scorsi di grandi cambiamenti nei negozi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Le Brentelle, completata la rivoluzione dell’ingresso 4 con le nuove aperture dm e TerranovaÈ in dirittura di arrivo la rivoluzione dell’ingresso 4 de Le Brentelle, teatro nei mesi scorsi di grandi cambiamenti nei negozi e di importanti...

Leggi anche: A Ravenna apre le porte Ikea: al centro commerciale d'ora in poi si potrà progettare casa

Argomenti più discussi: Le Brentelle, completata la rivoluzione dell’ingresso 4 con le nuove aperture dm e Terranova; Al centro commerciale Le Brentelle arriva anche Terranova: inaugurazione fissata per il 16 maggio per il nuovo punto vendita.

brentelle al centro commerciale leLe Brentelle, completata la rivoluzione dell’ingresso 4 con le nuove aperture dm e TerranovaÈ in dirittura di arrivo la rivoluzione dell’ingresso 4 de Le Brentelle, teatro nei mesi scorsi di grandi cambiamenti nei negozi e di importanti interventi per aumentare i servizi offerti alla cliente ... padovaoggi.it

Ruba un giubbotto al centro commerciale e aggredisce la direttrice: 32enne arrestataIl fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di martedì al centro commerciale Le Brentelle di Rubano dove la donna, una trentaduenne domiciliata nel veneziano e già nota alle forze dell'ordine, ha ... ilgazzettino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web