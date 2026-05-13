Al centro commerciale Le Brentelle apre anche Terranova | ecco l' inaugurazione
La settimana scorsa si è svolta l’inaugurazione di Terranova presso il centro commerciale Le Brentelle, a Sarmeola di Rubano, vicino a Padova. L’apertura si aggiunge a quella di dm-drogerie markt, che ha aperto i suoi punti vendita poco prima. Questi eventi hanno segnato il completamento di una fase di rinnovamento dell’ingresso 4 del centro commerciale, che ha visto anche altri negozi modificare la propria presenza negli ultimi mesi.
La scorsa settimana l’apertura di dm-drogerie markt ha dato il via, con grande successo, agli ultimi passaggi per dare un nuovo volto all’ingresso 4 del centro commerciale Le Brentelle di Sarmeola di Rubano, alle porte della città di Padova, teatro nei mesi scorsi di grandi cambiamenti nei negozi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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