Al centro commerciale Le Brentelle apre anche Terranova | ecco l' inaugurazione

La settimana scorsa si è svolta l’inaugurazione di Terranova presso il centro commerciale Le Brentelle, a Sarmeola di Rubano, vicino a Padova. L’apertura si aggiunge a quella di dm-drogerie markt, che ha aperto i suoi punti vendita poco prima. Questi eventi hanno segnato il completamento di una fase di rinnovamento dell’ingresso 4 del centro commerciale, che ha visto anche altri negozi modificare la propria presenza negli ultimi mesi.

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