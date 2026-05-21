Futuro al Centro - Dal 22 al 31 maggio al Centro Commerciale La Birreria
Dal 22 al 31 maggio, presso il Centro Commerciale La Birreria, si svolgerà l’evento “Futuro al Centro”. L’iniziativa mira a favorire incontri tra persone in cerca di occupazione, aziende e opportunità lavorative. Lo spazio del centro commerciale sarà aperto al pubblico per tutta la durata dell’evento, con l’obiettivo di facilitare la connessione tra domanda e offerta di lavoro in modo diretto e accessibile. La manifestazione si svolge in un’area pubblica e commerciale, senza la presenza di appuntamenti programmati.
Napoli, il lavoro torna al centro! Dal 22 al 31 maggio, il Centro Commerciale La Birreria ospiterà “Futuro al Centro”, iniziativa che mette in connessione diretta persone, aziende e opportunità, trasformando uno spazio quotidiano in un vero punto di incontro tra domanda ed offerta di lavoro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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