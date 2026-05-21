Futuro al Centro - Dal 22 al 31 maggio al Centro Commerciale La Birreria

Da napolitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 22 al 31 maggio, presso il Centro Commerciale La Birreria, si svolgerà l’evento “Futuro al Centro”. L’iniziativa mira a favorire incontri tra persone in cerca di occupazione, aziende e opportunità lavorative. Lo spazio del centro commerciale sarà aperto al pubblico per tutta la durata dell’evento, con l’obiettivo di facilitare la connessione tra domanda e offerta di lavoro in modo diretto e accessibile. La manifestazione si svolge in un’area pubblica e commerciale, senza la presenza di appuntamenti programmati.

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Napoli, il lavoro torna al centro! Dal 22 al 31 maggio, il Centro Commerciale La Birreria ospiterà “Futuro al Centro”, iniziativa che mette in connessione diretta persone, aziende e opportunità, trasformando uno spazio quotidiano in un vero punto di incontro tra domanda ed offerta di lavoro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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