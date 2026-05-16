I Carabinieri hanno individuato i tre uomini coinvolti nell'aggressione e nella rapina avvenuta nel centro di Isernia. Secondo quanto ricostruito, l'episodio è avvenuto mentre una persona stava eseguendo una ricarica telefonica, momento in cui i tre aggressori si sono avvicinati e hanno aggredito la vittima. Gli agenti, attraverso indagini e testimonianze, sono riusciti a identificare i responsabili e a fermarli. La polizia sta continuando le verifiche per chiarire tutti i dettagli dell'episodio.

? Domande chiave Come hanno fatto i Carabinieri a individuare i tre aggressori?. Cosa è successo esattamente nel momento della ricarica telefonica?. Perché uno degli indagati ha filmato l'aggressione con lo smartphone?. Quali sono le conseguenze giudiziarie per i due minorenni coinvolti?.? In Breve Aggressione avvenuta il 26 aprile alle ore 2:00 in Corso Marcelli.. Coinvolti due minorenni e un maggiorenne residenti nel capoluogo pentro.. Terzo indagato ha ripreso il pestaggio con smartphone per i social.. Indagini coordinate dalla Procura Ordinaria di Isernia e Procura Minorenni Campobasso.. Isernia, tre aggressori identificati dai Carabinieri per il brutale pestaggio di un giovane pakistano avvenuto nel centro storico la notte del 26 aprile scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isernia, identificati i 3 aggressori: rapina e pestaggio nel centro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Pestaggio di Malinconico in via Tagliamento: identificati tre giovani aggressoriNel parcheggio di un supermercato di via Tagliamento, nel pomeriggio del Giovedì Santo, Nello Malinconico è stato colpito con delle spranghe di ferro...

Tre fermi per il raid con spari e pestaggio nel centro: vittime e aggressori piantonati in ospedaleTre fermi sono stati eseguiti dai carabinieri nell’ambito delle indagini sul violento episodio avvenuto nella serata di mercoledì nel centro di Orta...