Città Alta Piazza Vecchia cambia volto ma il conto è salato | nuovi ombrelloni da migliaia di euro per i dehors
A Bergamo sono stati installati nuovi ombrelloni per i dehors in Piazza Vecchia, con un costo complessivo di diverse migliaia di euro. La modifica riguarda il rinnovo e l’ampliamento dello spazio esterno dedicato ai ristoranti, che comporta un investimento significativo. La presenza di questi ombrelloni influisce sulla sistemazione dell’area e sul suo utilizzo da parte dei clienti, senza tuttavia cambiare la natura del servizio offerto.
A Bergamo non c’è il mare, ma ugualmente esiste il «caro ombrelloni». Niente a che vedere con i rincari per accaparrarsi una sdraio o un lettino, piuttosto un posto a sedere dove potersi attovagliare in uno dei ristoranti di Piazza Vecchia. E farlo, ovviamente, al riparo dalla ferocia del sole. Sotto un ombrellone. È qui, nel salotto cittadino, che da oltre cinque mesi l’amministrazione comunale di concerto con gli operatori si è messa di buzzo buono per finalizzare un nuova progettualità in grado di dare un certo ordine ed una conformità «stilistica» agli spazi esterni. Si tratta di un ripensamento delle geometrie occupazionali, ma nello... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it
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