Città Alta Piazza Vecchia cambia volto ma il conto è salato | nuovi ombrelloni da migliaia di euro per i dehors

Notizia in breve

A Bergamo sono stati installati nuovi ombrelloni per i dehors in Piazza Vecchia, con un costo complessivo di diverse migliaia di euro. La modifica riguarda il rinnovo e l’ampliamento dello spazio esterno dedicato ai ristoranti, che comporta un investimento significativo. La presenza di questi ombrelloni influisce sulla sistemazione dell’area e sul suo utilizzo da parte dei clienti, senza tuttavia cambiare la natura del servizio offerto.