Piazza Vecchia cambia volto ma il conto è salato | nuovi ombrelloni da migliaia di euro per i dehors
A Bergamo, Piazza Vecchia ha introdotto nuovi ombrelloni per i dehors, con un costo di diverse migliaia di euro. La modifica riguarda l’installazione di strutture che offrono posti a sedere nei ristoranti della piazza. La spesa elevata riguarda esclusivamente l’acquisto delle attrezzature e non il prezzo dei servizi offerti ai clienti. La decisione ha portato a un incremento dei costi per le attività commerciali presenti nell’area.
A Bergamo non c’è il mare, ma ugualmente esiste il «caro ombrelloni». Niente a che vedere con i rincari per accaparrarsi una sdraio o un lettino, piuttosto un posto a sedere dove potersi attovagliare in uno dei ristoranti di Piazza Vecchia. E farlo, ovviamente, al riparo dalla ferocia del sole. Sotto un ombrellone. È qui, nel salotto cittadino, che da oltre cinque mesi l’amministrazione comunale di concerto con gli operatori si è messa di buzzo buono per finalizzare un nuova progettualità in grado di dare un certo ordine ed una conformità «stilistica» agli spazi esterni. Si tratta di un ripensamento delle geometrie occupazionali, ma nello... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it
ORGANIZEI O NOIVADO DO MEU MARIDO… MAS ELE JÁ ERA CASADO COMIGO HÁ 15 ANOS
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