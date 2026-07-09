Piazza Vecchia cambia volto ma il conto è salato | nuovi ombrelloni da migliaia di euro per i dehors

Notizia in breve

A Bergamo, Piazza Vecchia ha introdotto nuovi ombrelloni per i dehors, con un costo di diverse migliaia di euro. La modifica riguarda l’installazione di strutture che offrono posti a sedere nei ristoranti della piazza. La spesa elevata riguarda esclusivamente l’acquisto delle attrezzature e non il prezzo dei servizi offerti ai clienti. La decisione ha portato a un incremento dei costi per le attività commerciali presenti nell’area.