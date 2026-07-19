Pianura lunedì arrivano la Commissione parlamentare e don Antonio Coluccia

Lunedì alle 15, a Pianura, si svolgerà l’incontro della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie, con la partecipazione del presidente Battilocchio. Nella stessa giornata, sarà presente anche un rappresentante della diocesi locale. Il Partito Democratico di Pozzuoli ha espresso sostegno a un progetto politico locale, senza indicare se si tratti di una ripartenza o di una tregua temporanea.

Il PD di Pozzuoli dà sostegno a Manzoni: ripartenza o tregua temporanea? NAPOLI – Pianura si prepara ad accogliere, lunedì alle ore 15, la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie, guidata dal presidente Alessandro Battilocchio. Una visita istituzionale che punta ad ascoltare il territorio e a confrontarsi con le realtà locali sulle criticità che interessano uno dei quartieri più complessi dell’area occidentale di Napoli. La delegazione sarà accolta presso la Casa Madre delle Suore Vocazioniste, sede della Congregazione fondata da San Giustino Maria Russolillo, ultimo santo dell’area flegrea. Ad accompagnare la Commissione sarà don Antonio Coluccia, sacerdote vocazionista da anni impegnato in prima linea nella lotta contro la criminalità e lo spaccio di droga nelle periferie italiane. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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