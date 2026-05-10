Quarticciolo don Coluccia denuncia | i pusher tornano dopo il blitz

Nel quartiere Quarticciolo, un sacerdote ha segnalato che i pusher sono tornati a operare dopo un recente blitz delle forze dell'ordine. Durante le operazioni, si sono verificati alcuni episodi di fuochi d'artificio che, secondo quanto riferito, sarebbero stati utilizzati come segnali tra gli spacciatori. Restano da capire come i criminali riescano a riprendere il controllo della zona in breve tempo dopo le operazioni di polizia.

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? Domande chiave Come fanno i pusher a riprendere il controllo dopo il blitz?. Cosa segnalano i fuochi d'artificio durante gli scambi di droga?. Come viene usato il furgone per disabili per lo spaccio?. Perché i presidi civici di don Coluccia sono necessari ora?.? In Breve Blitz precedente ha portato al sequestro di cento involucri di cocaina a Quarticciolo.. Un uomo di 39 anni usava un furgone per disabili a Centocelle.. Oltre 30 involucri di cocaina trovati tra le aiuole di un parco a San Giovanni.. Due rifornitori egiziano e rumeno colpiti durante le operazioni a Ponte di Nona.. A poche ore dal blitz dei Carabinieri, la piazza di Quarticciolo a Roma torna a essere occupata da decine di pusher, come denunciato da don Antonio Coluccia il 9 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Quarticciolo, don Coluccia denuncia: i pusher tornano dopo il blitz ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Roma, don Coluccia tra i pusher a Quarticciolo. Poi l'annuncio: "Presidi civici per esortare le coscienze"A denunciare l'accaduto è don Antonio Coluccia, il prete salentino che da anni si batte contro lo spaccio di droga nelle periferie della Capitale "A... Don Coluccia incontra gli studenti: "La vita è stupefacente, non la droga"Una bella giornata di confronto per ricucire il dialogo tra generazioni e affrontare le sfide educative del presente.