Martin Scorsese ha annunciato il suo coinvolgimento come consulente per Black Forest Labs, azienda di intelligenza artificiale. La notizia ha suscitato reazioni critiche, tra cui quella del regista Boots Riley, che ha commentato ironicamente sulle possibili tangenti ricevute dal regista. La collaborazione tra il regista e la società di IA ha attirato l’attenzione, mentre Riley ha espresso scetticismo riguardo alle motivazioni dietro l’accordo.

L'ingresso di Martin Scorsese nel team di consulenti della società di intelligenza artificiale Black Forest Labs scatena la reazione del regista Boots Riley. Tra accuse, sarcasmo e riflessioni sul futuro del cinema, il dibattito sull'IA torna al centro della scena. Quando si parla di Martin Scorsese, il mondo del cinema tende ad ascoltare. Proprio per questo motivo la sua recente collaborazione con una società specializzata in intelligenza artificiale ha acceso una discussione che va ben oltre la tecnologia. A lanciare la prima stoccata è stato Boots Riley, regista e musicista statunitense, che non ha usato mezze misure nel commentare la scelta del collega. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Martin Scorsese sostiene l'IA nel cinema e finisce nel mirino: "Gli avranno dato un sacco di soldi”

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Martin Scorsese : My Life in Music | Doku HD | ARTE

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