Dopo i casi di peste suina africana che hanno coinvolto sia cinghiali selvatici sia animali di allevamento, la regione ha nominato un commissario straordinario per gestire l’emergenza. La decisione arriva in risposta alla diffusione del virus e mira a coordinare le misure di contenimento e controllo. La nomina è stata annunciata dal presidente regionale, che ha sottolineato la necessità di un’attenzione speciale alla situazione.

Dopo i casi recenti, che non hanno riguardato solo cinghiali selvatici ma anche maiali di allevamento, il presidente della Toscana Eugenio Giani ha deciso di nominare un commissario straordinario per gestire l’emergenza della peste suina africana. "Ho deciso di provvedere a questa nomina – ha detto ieri il governatore – perché l’attuale situazione, considerato il numero dei casi e la tipologia, necessita di un’attenzione specifica per monitorare la diffusione della malattia e coordinare gli interventi per eradicarla e proteggere settori importanti della nostra economia". Il commissario toscano sarà il medico veterinario dell’Asl Toscana Sud Est Giorgio Briganti, direttore del dipartimento di prevenzione territoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Peste suina, commissario regionale. Giani: "Serve un’attenzione speciale"

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