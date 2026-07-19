Un’auto, una Bentley, ha perso il controllo e si è schiantata contro una casa, causando la distruzione del cancello e della recinzione, oltre alla demolizione di una parete. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi e ha coinvolto tre persone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi.

PONZANO Auto si schianta addosso ad una casa, distruggendo la recinzione e danneggiando il muro. Tre persone coinvolte. È l'incredibile incidente successo nel pomeriggio di oggi (19 luglio). Erano circa le 16.30 quando la vettura, una Bentley Continental, è improvvisamente uscita di strada, andando a schiantarsi contro un'abitazione in via Postumia, a Ponzano. Significativi i danni alla casa: la recinzione è stata in gran parte abbattuta, cancello compreso, e anche il muro dell'abitazione è rimasto danneggiato. A intervenire sul posto sono stati tempestivamente i vigili del fuoco: la squadra ha soccorso tre persone. consegnandole alle cure del personale del Suem 118. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Perde il controllo della Bentley che si schianta contro una casa: distrutti cancello e recinzione e demolita una parete. Soccorse tre persone

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