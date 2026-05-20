Bolgare perde il controllo del mezzo e si schianta contro un cancello | grave un motociclista

Da bergamonews.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio, in via Passerera a Bolgare, un motociclista è stato coinvolto in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un cancello. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in condizioni considerate gravi. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

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L’incidente intorno alle 14.30 di mercoledì 20 maggio. Sul posto i soccorsi. L’uomo trasferito in ospedale in codice rosso Bolgare. Incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio in via Passerera, dove un uomo è rimasto ferito dopo una caduta in moto. L’allarme è scattato dopo le 14.30: sul posto un’ambulanza e un’auto medica. In campo anche la polizia locale. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista, E.C., di nazionalità rumena, classe 1997, avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. La moto sarebbe poi finita fuori traiettoria finendo la corsa contro il cancello di una ditta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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