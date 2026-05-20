Bolgare perde il controllo del mezzo e si schianta contro un cancello | grave un motociclista

Nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio, in via Passerera a Bolgare, un motociclista è stato coinvolto in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un cancello. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in condizioni considerate gravi. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

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