Perché l’ex ministro degli Esteri di Orban è diventato un alto dirigente di BYD
L’ex ministro degli Esteri di Orban, che fino a pochi mesi fa criticava duramente l’Unione Europea per le politiche sull’immigrazione, il supporto all’Ucraina e le sanzioni alla Russia, ora ricopre un ruolo di alto livello in BYD, il colosso cinese dell’auto elettrica. La sua nomina è stata annunciata ufficialmente, senza dettagli sulle modalità di transizione o motivazioni. La sua presenza nel settore automobilistico cinese rappresenta un cambio di rotta rispetto alle sue posizioni precedenti.
Fino a qualche mese fa era in prima linea nell’attaccare l’Unione Europea sull’immigrazione, sull’eccessivo sostegno offerto all’Ucraina e sull’ostracismo mostrato nei confronti della Russia. Anzi: mentre Bruxelles criticava il Cremlino, lui, Peter Szijjarto, si è più volte recato a Mosca nei panni di ministro degli Esteri dell’Ungheria per negoziare accordi sull’acquisto di petrolio e gas. Ora Szijjarto, che per 12 anni è stato il massimo diplomatico del governo dell’ex primo ministro ungherese Viktor Orban, ha fatto una scelta radicale: si è dimesso dal Parlamento nazionale, dove conservava un seggio come deputato dell’opposizione dopo la batosta elettorale rimediata da Fidesz alle ultime elezioni, per diventare un dirigente della casa automobilistica cinese BYD. 🔗 Leggi su It.insideover.com
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