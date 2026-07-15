L’ex ministro degli Esteri di Orbán va a lavorare per il colosso dell’auto cinese BYD | bufera in Ungheria

L’ex ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó, ha annunciato le dimissioni dal Parlamento. Ora si trasferisce a lavorare per il colosso cinese dell’auto BYD. La notizia ha provocato reazioni in Ungheria, dove il politico era una figura di rilievo. La mossa avviene poco dopo le elezioni di aprile, che hanno segnato una battuta d’arresto per i leader sovranisti.

C’è sempre un domani. Anche per i leader sovranisti caduti nella polvere. Dopo la batosta delle elezioni di aprile, l’ex ministro degli Esteri di Viktor Orbán, Péter Szijjártó, ha rassegnato le dimissioni dal Parlamento ungherese. Non per ritirarsi a vita privata – Szijjártó ha 47 anni – ma per intraprendere una nuova avventura professionale. Andrà a lavorare per BYD, il colosso cinese delle auto elettriche. Lo ha annunciato lui stesso sui social. «Ho ricevuto un’offerta di grande prestigio da un’impresa leader a livello mondiale», ha scritto l’ex fedelissimo di Orbàn su Facebook. «BYD è una delle più grandi storie di successo nel settore automobilistico degli ultimi vent’anni ed è anche il produttore leader a livello mondiale di veicoli a energia alternativa. 🔗 Leggi su Open.online

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