Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che la mancanza di buona volontà e la disonestà degli Stati Uniti sono responsabili del fallimento dei colloqui di pace finora, secondo un comunicato diffuso dall’agenzia ISNA. La dichiarazione si riferisce ai negoziati in corso, senza specificare ulteriori dettagli sulle circostanze o sui partecipanti. La posizione iraniana mette in discussione il ruolo degli Stati Uniti nelle trattative internazionali.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che “la mancanza di buona volontà e la disonestà degli Stati Uniti ” sono da biasimare per il fallimento dei colloqui di pace fino ad oggi, secondo quanto riportato in un comunicato stampa diffuso martedì dall’agenzia semi-ufficiale ISNA. Durante un incontro a Teheran con il viceministro degli Esteri norvegese Andreas Kravik, Araghchi ha affermato che la squadra negoziale statunitense ha dimostrato un “approccio prepotente, una retorica minacciosa e provocatoria” nei colloqui di pace. Araghchi ha inoltre accusato gli Stati Uniti di “ripetute violazioni del cessate il fuoco con il continuo blocco dei porti iraniani”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La “disonestà” degli Stati Uniti sta minando i negoziati, afferma il ministro degli Esteri iraniano Araghchi

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