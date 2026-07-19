Incidente tra Russell e Hamilton a Spa | penalizzato il pilota della Ferrari
Nel Gran Premio del Belgio del 2026, il pilota della Ferrari è stato penalizzato dopo un incidente con un altro concorrente. Durante la corsa, i due hanno toccato le vetture in curva, causando una sbandata e una perdita di posizione. La direzione di gara ha deciso di applicare una penalità al pilota Ferrari, che ha perso tempo e posizioni in classifica. La gara è proseguita con questa decisione evidente.
Si apre con un clamoroso colpo di scena il Gran Premio del Belgio 2026, valevole come decimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. George Russell, terzo in griglia e secondo nella classifica generale del campionato, si è ritirato infatti nel corso del primo giro sulla pista di Spa-Francorchamps in seguito ad un contatto con Lewis Hamilton. Il pilota inglese della Mercedes ha terminato dopo poche curve la sua gara, rimanendo bloccato nella ghiaia e mettendo a referto il terzo “zero” dell’anno (problema di affidabilità a Montreal, doppia penalità a Montecarlo). Russell, risucchiato da varie macchine nel lungo rettilineo del Kemmel dopo una buona partenza, è stato speronato dalla Ferrari n. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Red Bull Clever Tactics as Hamilton Crash Proves Costly | F1 Update
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Le ambizioni della Ferrari a Spa: i motivi per sperare di sorprendere la Mercedes e il record di HamiltonA Spa, la Ferrari mostra più fiducia rispetto ad altri weekend della stagione, mentre Lewis Hamilton si avvicina a un record storico.
Temi più discussi: F1, Guidare questa F1 è come dipingere la Gioconda: Russell spiazza tutti prima di Spa; F1, si riapre il dibattito: finale con Safety Car o spettacolo forzato?; F1, Antonelli domina anche in Belgio. Leclerc 4°, Hamilton 5°; Senza l'incidente nelle FP3, Lewis Hamilton crede che avrebbe potuto lottare per i primi tre.
Incidente al primo giro tra Lewis Hamilton e George Russell, costretto al ritiro. Safety car in pista adesso. Andrea Kimi Antonelli è primo davanti a Charles Leclerc e Max Verstappen. #MemasGP #F1 #FormulaUno #FormulaOne #Formula1 #BelgianGP #SpaFr facebook
#Hamilton- #Russell, incidente al primo giro: Mercedes fuori e Lewis sotto investigazione x.com
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