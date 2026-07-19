Incidente tra Russell e Hamilton a Spa | penalizzato il pilota della Ferrari

Notizia in breve

Nel Gran Premio del Belgio del 2026, il pilota della Ferrari è stato penalizzato dopo un incidente con un altro concorrente. Durante la corsa, i due hanno toccato le vetture in curva, causando una sbandata e una perdita di posizione. La direzione di gara ha deciso di applicare una penalità al pilota Ferrari, che ha perso tempo e posizioni in classifica. La gara è proseguita con questa decisione evidente.