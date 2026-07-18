Nel Gran Premio del Belgio 2026, Norris guida la corsa ma sarà penalizzato. Leclerc e Hamilton si trovano rispettivamente in quinta e sesta posizione, con distacchi di circa mezzo secondo rispetto a Antonelli, che si avvicina in testa. La Ferrari ha subito un calo nelle posizioni finali, con Leclerc più lontano dal leader. La gara è in corso e gli aggiornamenti continuano in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 17.10 La Ferrari crolla sul più bello: 5° Leclerc e 6° Hamilton. Mezzo secondo di distacco da Antonelli! 17.09 1’44?678 per Verstappen. Antonelli fa meglio di 317 millesimi. 17.09 Hadjar concede la scia a Verstappen. 17.09 Russell il più veloce al primo parziale. 17.08 Antonelli si migliora al primo rilevamento. 17.08 Al primo intermedio Verstappen è dietro di 0.129. 17.07 Ultimi due minuti. Verstappen il primo a lanciarsi tra i big. Usufruirà della scia di Hadjar. 17.06 Norris si tiene l’ultimo colpo. 17.06 In pista anche le Ferrari. 17.05 Le Red Bull anticano tutti. Poi le due Mercedes. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: Antonelli e Leclerc vicinissimi! In testa Norris, che sarà penalizzato

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