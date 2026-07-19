Al via del Gran Premio del Belgio di Formula 1, Lewis Hamilton ha urtato George Russell, che è finito nella ghiaia. Hamilton è stato penalizzato, mentre la Mercedes di Russell si è ritirata dalla gara. L’incidente si è verificato subito dopo il via, causando l’interruzione della corsa per le riparazioni e le conseguenti penalità.

È iniziato letteralmente col botto il Gp del Belgio di Formula 1. Subito dopo la partenza Lewis Hamilton ha urtato George Russell che è finito nella ghiaia: il britannico è stato costretto a ritirarsi. Lewis invece è riuscito a proseguire ma i commissari gli hanno rifilato 5 secondi di penalità. Così Russell ai giornalisti: "Lo reputo un incidente di gara, forse avrei potuto allargarmi un po' di più. Ma anche lui forse poteva frenare in maniera diversa". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Hamilton-Russell, incidente al via a Spa: Lewis penalizzato, Mercedes ritirata

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