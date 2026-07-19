Per il cancelliere tedesco Merz in Germania si lavoro poco E in Italia?

Notizia in breve

In Germania, il cancelliere Friedrich Merz ha affermato che in Germania si lavora poco. La dichiarazione ha suscitato un dibattito pubblico. In Italia, invece, la situazione è diversa e non sono state riportate dichiarazioni simili da parte delle autorità italiane. Non ci sono state contestazioni ufficiali o commenti ufficiali riguardo alla quantità di lavoro nel paese. La questione resta aperta e senza ulteriori sviluppi pubblici al momento.