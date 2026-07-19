Per il cancelliere tedesco Merz in Germania si lavoro poco E in Italia?
In Germania, il cancelliere Friedrich Merz ha affermato che in Germania si lavora poco. La dichiarazione ha suscitato un dibattito pubblico. In Italia, invece, la situazione è diversa e non sono state riportate dichiarazioni simili da parte delle autorità italiane. Non ci sono state contestazioni ufficiali o commenti ufficiali riguardo alla quantità di lavoro nel paese. La questione resta aperta e senza ulteriori sviluppi pubblici al momento.
Il dibattito sollevato in Germania dal Cancelliere Friedrich Merz tocca un tema caldo, ma la situazione italiana è radicalmente diversa da quella tedesca. Merz ha criticato il modello tedesco sostenendo che nel Paese si lavori troppo poco, spingendo per riforme che superino il limite storico delle 8 ore giornaliere a favore di una maggiore flessibilità settimanale per rilanciare l’economia. I dati OCSE confermano il suo punto di partenza numerico: la Germania registra la media di ore lavorate all’anno per lavoratore più bassa tra i paesi membri (circa 1.340 ore all’anno), principalmente a causa di un’altissima percentuale di contratti part-time e mini-job. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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