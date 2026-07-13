Wimbledon il cancelliere tedesco Merz si è congratulato con Sinner Per il governo italiano era presente Abodi
Durante la finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, il cancelliere tedesco Friedrich Merz si è congratulato con il tennista italiano. Nel Royal Box dell’All England Club erano presenti anche membri della famiglia reale e altre personalità, mentre per il governo italiano era presente il ministro dello Sport. L’evento ha attirato numerosi ospiti, tra cui rappresentanti di diverse nazioni e celebrità, oltre a figure istituzionali di rilievo.
La finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev non ha richiamato soltanto il mondo del tennis. Nel Royal Box dell’All England Club, accanto ai principi William e Kate, ai principi George e Charlotte, al sindaco di Londra Sadiq Khan e a numerose celebrità, era presente anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz. A rappresentare il governo italiano, invece, c’era il ministro per lo Sport Andrea Abodi. Dopo le polemiche per la sua assenza un anno fa, quando nessuna istituzione italiana si presentò a Londra, questa volta almeno il ministro ha rappresentato l’esecutivo. Per il secondo anno di fila invece ha scelto di non partecipare la premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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