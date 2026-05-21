Ucraina nell’Ue come membro associato | la proposta del cancelliere tedesco Merz

Il governo tedesco ha proposto di far entrare l'Ucraina nell’Unione europea come membro associato, considerando che l’adesione piena richiederà tempi lunghi. Questa proposta è stata annunciata a Berlino il 21 maggio 2026 dal cancelliere, che ha illustrato l’intenzione di favorire un percorso di integrazione più rapido e più diretto rispetto a quello tradizionale. La proposta mira a creare un collegamento più stabile tra Kiev e le istituzioni europee, senza tuttavia indicare una data precisa per l’adesione completa.

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Berlino, 21 maggio 2026 – L'Ucraina dentro l'Unione europea. E, visto che per la sua piena adesione i tempi saranno lunghi, potrebbe entrarci come "membro associato". Questa la proposta suggerita dal cancelliere tedesco Friedrich Merz in una lettera indirizza ai vertici Ue. "È evidente che non saremo in misura di portare a termine il processo di adesione in un futuro prossimo, tenendo conto degli innumerevoli ostacoli e delle complessità politiche del processo di ratifica – si legge nella missiva anticipata dalle agenzie di stampa –. Tuttavia, in vista del processo di pace, non abbiamo tempo per ulteriori ritardi. È giunto il momento di procedere con coraggio nell'integrazione europea dell'Ucraina attraverso soluzioni innovative come passi immediati in avanti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina nell’Ue come “membro associato”: la proposta del cancelliere tedesco Merz ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ucraina SMANTELLA Infrastruttura Petroliera Russa nel Mar Nero, Cisterna dopo Cisterna Sullo stesso argomento "L'Ucraina membro associato dell'Ue". La proposta di MerzIn una lettera indirizzata ai leader dell'Ue il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea, prima della sua... Il Cancelliere tedesco Merz imita Trump durante una manifestazione del suo partito conservatore Cdu – Il videoDurante la manifestazione della Cdu, il Cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sorpreso la platea con un racconto di una chiamata con Donald Trump con... La Germania vuole che l'Ucraina entri nell'UE come membro 'associato' reddit Ucraina nell'Ue, la lettera di Merz a von der Leyen e Costa: Ecco una soluzione innovativa per iniziare subito. Non possiamo permetterci altri ritardi x.com Ucraina membro associato Ue: la proposta di Merz, sicurezza sostanziale per KievÈ giunto il momento di avanzare con decisione nell’integrazione europea dell’Ucraina, attraverso soluzioni innovative che costituiscano passi concreti e immediati, scrive Merz proponendo di associar ... tg.la7.it Ucraina nell’Ue, Merz spinge sull’acceleratore: ecco la lettera con la proposta ufficialeIl cancelliere tedesco: Ora è giunto il momento di procedere con coraggio nell'integrazione europea dell'Ucraina attraverso soluzioni innovative come passi immediati in avanti ... affaritaliani.it