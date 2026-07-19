In Germania, il Cancelliere Friedrich Merz ha affermato che si lavora poco. La situazione in Italia, invece, è molto diversa, anche se il dibattito sul tema del lavoro rimane acceso.

Il dibattito sollevato in Germania dal Cancelliere Friedrich Merz tocca un tema caldo, ma la situazione italiana è radicalmente diversa da quella tedesca. Merz ha criticato il modello tedesco sostenendo che nel Paese si lavori troppo poco, spingendo per riforme che superino il limite storico delle 8 ore giornaliere a favore di una maggiore flessibilità settimanale per rilanciare l’economia. I dati OCSE confermano il suo punto di partenza numerico: la Germania registra la media di ore lavorate all’anno per lavoratore più bassa tra i paesi membri (circa 1.340 ore all’anno), principalmente a causa di un’altissima percentuale di contratti part-time e mini-job. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilsole24ore.com - Per il cancelliere tedesco Merz in Germania si lavora poco. E in Italia?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il cancelliere tedesco MERZ alla Conferenza di Monaco: La cultura MAGA NON È LA NOSTRA

Notizie e thread social correlati

Per il cancelliere tedesco Merz in Germania si lavoro poco. E in Italia?In Germania, il cancelliere Friedrich Merz ha affermato che in Germania si lavora poco.

Wimbledon, il cancelliere tedesco Merz “si è congratulato con Sinner”. Per il governo italiano era presente AbodiDurante la finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, il cancelliere tedesco Friedrich Merz si è congratulato con il tennista italiano.

Temi più discussi: Germania, si dimette capogruppo Cdu scaricato da Merz per paternità con surrogata; Germania, Merz ospita Macron a Colonia per colloqui sulla cooperazione franco-tedesca per la difesa; Wimbledon, il cancelliere tedesco Merz si è congratulato con Sinner. Per il governo italiano era presente Abodi; Germania, si dimette il capogruppo della Cdu dopo le polemiche sulla maternità surrogata.

Il cancelliere tedesco Merz (consensi 15%) ha ospitato ieri in Germania il presidente francese Macron (consensi 19%) e insieme sperano di salvare l'Europa dalle minacce di Russia e Cina, e da una NATO non più scontata. Tempi duri, ma ci penseran x.com

Il cancelliere tedesco Merz: Non possiamo più continuare ad accettare i livelli straordinariamente elevati di assenze per malattia nelle nostre aziende. reddit

Wimbledon, il cancelliere tedesco Merz si è congratulato con Sinner. Per il governo italiano era presente AbodiIl cancelliere tedesco Merz presente a Wimbledon per Zverev, poi i complimenti a Sinner. Il governo italiano rappresentato solo da Abodi ... ilfattoquotidiano.it

Unicredit-Commerzbank, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ci ripensa: non bloccheremo la fusioneIl cancelliere tedesco smorza i toni sulla fusione UniCredit-Commerzbank, affermando che Berlino non ostacolerà l'operazione, pur criticando l'approccio iniziale di UniCredit verso Commerzbank ... milanofinanza.it