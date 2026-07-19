Pep Guardiola ha dichiarato di voler dedicare più tempo ai propri affetti e di voler vivere esperienze che finora non ha mai avuto modo di fare, aggiungendo che, al momento, il calcio non gli manca. Ha anche commentato che si domanda ogni mattina se gli manchi, ma non ha ancora preso decisioni definitive sul suo futuro nel mondo del calcio. Attualmente, il ruolo di allenatore in Italia rimane vacante, con nomi ancora non ufficializzati.

Pep Guardiola resta tra i nomi più affascinanti associati alla panchina dell'Italia, ancora per qualche giorno senza padrone, ma le parole dell'allenatore catalano - rilasciate in un'intervista al canale ufficiale di OKX, storico partner del Manchester City, il cui business è nelle criptovalute - lasciano pensare che per lui non sia ancora giunto il momento di rimettersi in pista dopo il fresco addio - risale a due mesi fa - al club allenato per dieci anni. «Il mio corpo e la mia schiena - dice l'ex centrocampista di Brescia e Roma, tra le altre - hanno sofferto molto in questi anni: mio padre ha 95 anni, ho sorelle e dei figli, questo folle programma calcistico con 70 partite all'anno non mi permetteva di dedicarmi ai miei affetti e ora voglio pensare a loro. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Pep Guardiola: «Voglio dedicarmi ai miei affetti e godermi cose che non ho mai fatto, poi si vedrà, ma il calcio per ora non mi manca (e me lo chiedo ogni mattina...)»

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