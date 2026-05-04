Sogliano contro la Juventus | Ho visto cose che non mi piacciono Non parlo mai di arbitri ma voglio rispetto
Un rappresentante della società di Sogliano ha espresso disappunto per alcune decisioni prese durante la partita contro la Juventus. Ha dichiarato di aver visto cose che non gli sono piaciute e ha sottolineato di non voler parlare degli arbitri, ma di chiedere rispetto per la squadra e per i tifosi di Verona. La sua presa di posizione arriva in un momento di contestazione legata alle dinamiche della gara.
“Non parlo mai degli arbitri, ma voglio rispetto per la società e per la gente di Verona e oggi c’è stato poco. Sono stato espulso anche oggi perché ho visto cose che non mi piacciono”. Un pareggio – quello tra Juventus e Verona – che sicuramente lascia più l’amaro in bocca ai bianconeri, ancora in corsa Champions. Ma a riscaldare gli animi nel post gara è stato Sean Sogliano, direttore sportivo dell’Hellas Verona già retrocesso, espulso nel finale di partita. Il ds ha parlato a Dazn e ha spiegato quanto accaduto in campo. “Parliamo di cultura e che non andiamo ai Mondiali. Qui è sempre la stessa cosa: anche contro una squadra già retrocessa sento dire cose che non voglio ripetere perché dovrei smettere di lavorare per dire quello che penso”, ha accusato il dirigente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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