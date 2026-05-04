Un rappresentante della società di Sogliano ha espresso disappunto per alcune decisioni prese durante la partita contro la Juventus. Ha dichiarato di aver visto cose che non gli sono piaciute e ha sottolineato di non voler parlare degli arbitri, ma di chiedere rispetto per la squadra e per i tifosi di Verona. La sua presa di posizione arriva in un momento di contestazione legata alle dinamiche della gara.

“Non parlo mai degli arbitri, ma voglio rispetto per la società e per la gente di Verona e oggi c’è stato poco. Sono stato espulso anche oggi perché ho visto cose che non mi piacciono”. Un pareggio – quello tra Juventus e Verona – che sicuramente lascia più l’amaro in bocca ai bianconeri, ancora in corsa Champions. Ma a riscaldare gli animi nel post gara è stato Sean Sogliano, direttore sportivo dell’Hellas Verona già retrocesso, espulso nel finale di partita. Il ds ha parlato a Dazn e ha spiegato quanto accaduto in campo. “Parliamo di cultura e che non andiamo ai Mondiali. Qui è sempre la stessa cosa: anche contro una squadra già retrocessa sento dire cose che non voglio ripetere perché dovrei smettere di lavorare per dire quello che penso”, ha accusato il dirigente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sogliano contro la Juventus: “Ho visto cose che non mi piacciono. Non parlo mai di arbitri, ma voglio rispetto”

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